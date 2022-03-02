Раніше вороги погрожували, що в разі відмови від переговорів місто обстріляють з артилерії.

У місті Конотоп Сумської області місцева влада пішла на переговори з окупантами. Російські військові погрожували обстріляти місто, якщо переговори не будуть проведені.

Про це розповівши голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

З окупантами розмовляла військова адміністрація. За домовленістю, зміни влади в місті не буде і прапор залишиться українським. ЗСУ не стрілятиме по ворогах. Не буде взаємних провокацій. Військові РФ залишаться на своїх позиціях.

У Конотопі буде забезпечена робота громадського транспорту, комунальних служб, машин швидкої допомоги, машин з продуктами. Для забезпечення правопорядку добровольці встановлять блокпости вглиб Конотопа.

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