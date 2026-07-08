Трамп відповів, чи має дедлайн для завершення російсько-української війни

За його словами, він вважає, що мирна угода можлива.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який 53 рази публічно обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години після вступу на посаду, більше не має чіткого дедлайну для завершення російсько-української війни. Про це глава Білого Дому заявив під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції на полях саміту НАТО в Анкарі.

Відповідаючи на відповідне запитання журналістки, Трамп сказав: "Ні, у мене немає дедлайну. Не може бути дедлайну. Багато чого відбувається, але я думаю, що угода можлива".

Він навів мирні угоди за участю Азербайджану, а також домовленості між Демократичною Республікою Конго та Руандою і між Індією та Пакистаном.

Відео дня

"Ми припинили це", - сказав він.

Також Трамп підкреслив, що безпекові гарантії є важливими.

Гарантії безпеки для України: заяви Трампа

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки.

Водночас президент зазначив, що якщо Україні та Росії вдасться укласти мирну угоду, необхідність у наданні безпекових гарантій з боку США відпаде.

Відповідаючи на запитання про можливість запровадження нових санкцій проти РФ, Трамп заявив, що на російського диктатора Володимира Путіна вже "чиниться великий тиск".

Вас також можуть зацікавити новини: