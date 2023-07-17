Дмитро Пєсков заявив, що вони "знають причину і тих, хто стоїть за цим терористичним актом".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєскова відреагував на підрив Кримського мосту.

"Зараз не можу сказати (якою буде відповідь на підрив Кримського мосту). Якщо брати кінцеву перспективу, відповіддю буде досягнення всіх цілей спеціальної військової операції (так назвують в РФ війну з Україною - ред.), яка триватиме", - сказав він.

Пєсков заявив, що вони "знають причину і тих, хто стоїть за цим терористичним актом".

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"Всі відповідні служби, відомства працюють. Ми віддаємо собі звіт в підступності київського режиму. Ми всі будемо працювати, зберігати пильність і зібраність, щоб перешкодити повторенню подібних трагедій", - заявив прес-секретар.

Він не виключив участі західних служб в організації атаки.

"Ми прекрасно знаємо, наскільки глибока координація київського режиму, Вашингтона і ряду європейських столиць. Прекрасно знаємо, який обсяг інформації надходить. Тут у нас ніяких ілюзій немає. Навряд чи потрібно розривати повністю контакти із Заходом, "потрібні канали діалогу" для екстрених випадків. При цьому про налагодження відносин мови не йде", - сказав Пєсков.

За його словами, Володимир Путін вже "прийняв доповіді" про "теракт" на Кримському мосту віце-прем'єра Марата Хуснулліна, директора ФСБ Олександра Бортнікова, міністра транспорту Віталія Савельєва, глави Криму Сергія Аксьонова.

Вибух на Кримському мосту -останні новини

Російські силові органи кваліфікували вибух на Кримському мосту вночі 17 липня як "терористичний акт". В його організації вже звинуватили "українські спецслужби".

Заступник голови Ради Федерації РФ Дмитро Медведєв закликав підривати будинки "терористів" на тлі вибухів на Кримському мосту. Його погрозам про "відплату" за удари по півострову рівно рік.

Україна могла нанести удар по Кримському мосту за допомогою гідроскутера, який був начинений вибухівкою. Як сказав Для УНІАН військовий аналітик і OSINT-дослідник Віталій Кононученко, українські спецслужби могли застосувати цивільний транспорт для втілення такої складної операції.