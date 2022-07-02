У Львові провели оперативну нараду для розробки плану дій на випадок ескалації на білорусько-українському кордоні.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Мер наголосив, що ситуація на білорусько-українському кордоні є непередбачуваною і в цьому її найбільша складність.
На нараді за участі військового та цивільного керівництва Львова у суботу, 2 липня, проговорили план дій на випадок ескалації.
"Проговорили план оборони та сили і засоби, які є у підпорядкуванні міста. Ситуація змінюється, тож наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення. У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Поки ми не будемо переводити їх на цілодобове чергування. Але це рішення може змінитись у будь-який момент", - сповістив Садовий.
За словами міського голови, також розглядається варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств.
Також триває підготовка стратегічного резерву продуктів на випадок блокування шляхів постачання.
"Треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу", - наголосив міський голова.
На думку Садового, важливо, щоб львів’яни знали, що місто в безпеці.
"Імперія впаде. Україна переможе. Рішення про наступ на Львів буде останнім рішенням в житті цих потвор. Просто знайте це", - резюмував він.
Участь Білорусі у нападі Росії на Україну: що варто знати
З перших днів вторгнення Росія завдає ракетні удари по Україні з території Білорусі.
Також Білорусь продовжуває відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. В країні оголошено військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.
Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.
Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.
Утім за словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим більшим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.