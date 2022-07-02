Розглядається варіант формування резервних добровольчих батальйонів.

У Львові провели оперативну нараду для розробки плану дій на випадок ескалації на білорусько-українському кордоні.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер наголосив, що ситуація на білорусько-українському кордоні є непередбачуваною і в цьому її найбільша складність.

На нараді за участі військового та цивільного керівництва Львова у суботу, 2 липня, проговорили план дій на випадок ескалації.

"Проговорили план оборони та сили і засоби, які є у підпорядкуванні міста. Ситуація змінюється, тож наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення. У кожному районі міста буде створено штаб оборони та проведено додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Поки ми не будемо переводити їх на цілодобове чергування. Але це рішення може змінитись у будь-який момент", - сповістив Садовий.

За словами міського голови, також розглядається варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств.

Також триває підготовка стратегічного резерву продуктів на випадок блокування шляхів постачання.

"Треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу", - наголосив міський голова.

На думку Садового, важливо, щоб львів’яни знали, що місто в безпеці.

"Імперія впаде. Україна переможе. Рішення про наступ на Львів буде останнім рішенням в житті цих потвор. Просто знайте це", - резюмував він.

Участь Білорусі у нападі Росії на Україну: що варто знати

З перших днів вторгнення Росія завдає ракетні удари по Україні з території Білорусі.

Також Білорусь продовжуває відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. В країні оголошено військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім за словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим більшим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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