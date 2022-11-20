До справи залучали американських експертів.

Польські служби завершили роботу на місці вибуху в Переводові, що поблизу українського кордону.

Як повідомляє Польське агентство преси, поліцейських, які охороняли територію біля зерносушарки, де стався вибух, вже немає, як і представників інших служб та експертів.

Розслідуванням опікується відділ боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури.

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На місці трагедії працювали офіцери поліції, прикордонної охорони, агентства внутрішньої безпеки, Центральне слідче бюро, військові, криміналісти, піротехніки. Залучали також американських експертів.

Вони поки не ділилися оновленими висновками щодо того, що призвело до падіння ракет, що вбили двох польських громадян і залишили після себе воронку глибиною близько 5 метрів.

Чи залучали українських експертів до огляду місця вибуху, не сповіщається.

Падіння ракет в Переводові, Польща – що варто знати

У вівторок, 15 листопада, під час масованого ракетного удару Росії по Україні, на території Польщі – в селі Переводів поблизу кордону – впала ракета, внаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Після зустрічі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і воєначальниками президент Польщі Анджей Дуда заявив, що є висока ймовірність того, що ця ракета була випущена українською ППО.

Лідер панівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський згодом заявив, що все вказує на те, що це була ракета, випущена українською стороною в оборонних цілях, і що, можливо, частина цієї ракети впала на території Польщі.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що не сумнівається у тому, що це була російська ракета.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Україна просить партнерів надати інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про падіння у польському селі ракети української системи ППО.

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