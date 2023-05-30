Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу вчергове нафантазував про ураження ЗРК Patriot у Києві.

Американські зенітні ракетні комплекси Patriot цілі та неушкоджені, а знищені балістичні ракети "Іскандер", якими Росія атакувала Київщину 29 травня, це підтверджують.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Суспільне. Він нагадав, що росіяни в понеділок намагалися завдати несподіваного удару "балістикою", але їм це не вдалося.

"Вчора відпрацював комплекс Patriot, знищено всі цілі типу "Іскандер", які летіли по балістиці. Вчора була раптова несподівана атака. Ворог намагався застати нас несподівано після нічної атаки на Київщині, - і шахедами, і крилатими ракетами типу Х-101, Х-555. Але наші сили ППО перезаряджаються, відразу в готовності, бо ворог підступний і може завдати удару в будь-який момент", - сказав Ігнат.

Відео дня

Він також уточнив, що комплекс Patriot цілий: "Звичайно що цілий, знищили ж усі ракети".

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу вчергове нафантазував про ураження ЗРК Patriot у Києві. "Російські військові вразили ЗРК Patriot у Києві останніми днями. За останні дні також знищено великі склади озброєнь у Хмельницькому, Тернополі та Миколаєві, зазначив сьогодні міністр оборони", - заявив Шойгу.

Росія в ніч на 29 травня знову вдарила по Києву

Як повідомляв УНІАН, вранці 29 травня Росія запустила по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" і "Іскандер-К". Як заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, усі цілі вдалося збити нашим військовим. Хоча, за словами речника Повітряних сил ЗСУ, 29 травня росіяни випустили до 10-ти "Іскандерів" двох типів.

Перед цим уночі по столиці ворог також здійснив комбінеований повітряний удар по України. ПС ЗСУ вдалося збити 37 російських крилатих ракет і 29 дронів-камікадзе "Shahed-136/131". При цьому, близько 40 цілей збили в напрямку Києва.

Це не перші заяви міноборони РФ про знищення Patriot. У середині травня вони вже казали, що уразили цей комплекс у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал". Щоправда, все виявилося зовсім інакше.

Вас також можуть зацікавити новини: