Чехія після закриття столичного регіонального центру сприяння Україні забезпечить реєстрацію біженців у центрах в інших чеських регіонах.

У Празі закриють центр для прийому українських біженців через перевантаженість.

Як повідомляє "Радіо Прага", центр закриють опівночі з середи на четвер. Це пов'язано з перевантаженістю мегаполісу в порівнянні з іншими регіонами і недостатньою пропускною спроможністю, повідомила влада чеської столиці.

При цьому віце-прем'єр-міністр і глава МВС Чехії Віт Ракушан заявив, що держава після закриття столичного регіонального центру сприяння Україні забезпечить реєстрацію біженців в центрах в інших чеських регіонах.

Зміна, за його словами, полягатиме лише в тому, що оформлення необхідних документів стане менш комфортним для прибуваючих.

За словами Ракушана, всі центри допомоги нормалізують графік роботи з початку літніх канікул, і в залежності від кількості біженців можуть, наприклад, скоротити години роботи.

Нагадаємо, стало відомо, скільки українських біженців працевлаштувалися у Польщі.

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