Подібна інформація загрожує національній безпеці та обороні.

В Офісі президента наголосили, що чиновникам та блогерам заборонено публікувати інформацію про роботу ППО та наслідки російських атак.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк нагадав у Telegram, що порушників чекає відповідальність, адже відповідну інформацію може використовувати ворог.

"Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та інстаграм-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки та ін.", - обурився радник голови ОП.

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За його словами, кожен українець може збирати та поширювати інформацію, якщо вона не несе загрози національній безпеці та обороні. Відповідальність наступає, коли це стосується важливих даних.

"Розповсюдження критичної інформації вже схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади - на зловживання інформацією, до якої у них є доступ ex officio. Зрозуміло, що це підвищує активність та цитування. Але ж точно чужі життя не повинні бути платою за підвищені індекси цитування", - наголосив Подоляк.

Незаконна фіксація роботи ППО

Як раніше повідомляв УНІАН, нещодавно правоохоронні органи викрили шістьох блогерів та заблокували онлайн-камери, які "засвітили" роботу ППО після нічної ракетної атаки РФ.

Пізніше у Повітряних силах ЗСУ знову звернулися до українців з проханням не публікувати й не виставляти в інтернет дані про роботу української протиповітряної оборони.

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