Вони швидко розгортаються та здатні швидко переміщуватися на місцевості.

Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал Сергій Наєв високо оцінив роботу мобільних вогневих груп.

За його словами, вони потужно підсилили роботу ППО. Про це повідомила прес-служба командування ОС ЗСУ.

"Поява мобільних вогневих груп – це вдала оптимізація Збройних Сил України. На автомобілі, що надані волонтерами, встановлюється відповідне озброєння. Зокрема, великокаліберний кулемет або переносний зенітно-ракетний комплекс. Насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми підвищуємо ефективність оборони в цілому", - зазначив Наєв.

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На його думку, головною перевагою вогневих груп порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання - воно займає до десяти хвилин. Крім того, мобільні групи здатні переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення ворога. Також вони не потребують великої кількості людей. Зокрема, екіпаж може налічувати до чотирьох осіб: водій, кулеметник, оператор ПЗРК та командир групи.

Мобільні вогневі групи

У січні 2023 року стало відомо, що на північних напрямках оборони України набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони.

У лютому підрозділи Угруповання сил та засобів оборони Києва повідомили про створення спеціальних мобільних груп для посилення захисту повітряного простору області та протидії іранським дронам-камікадзе Shahed-136.

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