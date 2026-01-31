Росія нарощує військову присутність на Сумщині, - ЗМІ

Окупанти тягнуться в напрямку густого лісу, розповів співрозмовник видання.

Російські окупаційні війська нарощують військову присутність у Сумській області. Загарбники щомісяця збільшують чисельність свого угруповання щонайменше з осені 2025-го року.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерело у розвідці однієї з бригад, що працює на території Сумської області від початку Курської операції ЗСУ. Зазначається, що окупанти тягнуться до густого великого лісу, який знаходиться на північний захід від Сум.

"Основним напрямком наступу залишається захоплена росіянами ділянка між селами Олексіївка-Яблунівка-Юнаківка. З цього боку росіяни мають одразу три "гілки", вздовж яких тягнуться до сіл Хотінь, Писарівка, Нова Січ", – йдеться в матеріалі.

Крім того, є ще один напрямок – Миропілля, додає видання.

Журналісти наголошують, що перенесення бойових дій на Сумщині у лісисту місцевість суттєво ускладнить українську оборону.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 22:00 31 січня повідомив, що на передовій відбулося вже 303 бойових зіткнення. Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку, де здійснив 68 атак.

Важким був день і на Гуляйпільському напрямку. Там окупанти здійснили 42 атаки. На Костянтинівському напрямку росіяни сьогодні 38 разів штурмували позиції українських оборонців.

Тим часом аналітичний проєкт DeepState інформує, що російські загарбники мали успіх поблизу сіл Прилуки і Зелене на північ від Гуляйполя Запорізької області. Ворог продовжує розвивати тактику просочення.

