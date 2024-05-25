Михайло Подоляк різко висловився щодо можливості переговорів з країною-агресором.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував суботній удар російських терористів по Харкову. У своїй соцмережі Х він також виклав відповідне відео.

"Вихідні. Навмисний удар керованою авіаційною бомбою по величезному торговому центру. Безумовно, чудова "мирна пропозиція" Путіна. Треба обов'язково про щось домовлятися з Росією", - написав Подоляк.

У своєму пості він недвозначно дорікнув західним партнерам у неспроможності надати Україні необхідної зброї, дозволити Києву атакувати цілі на території РФ, а також у прагненнях окремих західних політиків домовлятися з країною-агресором.

"Безумовно, немає сенсу атакувати російські аеродроми та артилерію, які знаходяться на власній території. Чому? Це була б ескалація. І чи справедливо знищувати військові активи агресора на території агресора, якщо кожен день можна насолоджуватися знищенням українського міста. І, звісно, ​​ніякого "пасивного захисту" українського неба, жодної ППО НАТО та літаків, які могли б збивати геноцидні російські ракети в суверенному повітряному просторі України. Зрештою, це б спровокувало Росію", - зазначив представник ОП.

Він також поставив питання: на що саме треба спровокувати Росію, якщо вона зараз максимально свідомо вбиває громадян іншої країни?

"А, так, треба швидше провести "переговори", погодитися з правом маніяків вас знищувати, нарешті покінчити з міжнародним правом і забути про Харків і сотні інших українських міст. Геніальний план. Справді "мирний" план", - резюмував Подоляк.

Додамо, що у своєму пості Подоляк кілька разів додав у дужках слово "сарказм".

Удар по Харкову 25 травня

Як повідомляв УНІАН, росіяни вдарили по гіпермаркету у Харкові. За останньою інформацією, внаслідок атаки щонайменше двоє людей загинули, ще 35 отримали поранення.

При цьому мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є велика кількість зниклих безвісти.

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