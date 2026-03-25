Небезпечний поворот: в ISW попередили про зміну тактики ударів РФ по Україні

Росіяни накопичують дрони для масштабних атак.

Атака РФ на Україну 23-24 березня є значним і небезпечним поворотом у російській тактиці нанесення ударів. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, це дозволяє Росії загрожувати більшій кількості районів України протягом більш тривалих періодів часу та непропорційно зачіпати цивільні райони.

Так, радник Міністерства оборони України Сергій Флеш Бескрестнов повідомив, що зміна тривалості ударів, ймовірно, спрямована на виявлення вразливостей в українській ППО та їх подолання. Голова Українського центру з боротьби з дезінформацією лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що російські сили довгий час накопичували ресурси для проведення більш тривалих ударів і цілеспрямовано націлені на цивільну інфраструктуру по всій Україні.

Як зазначають в ISW, російські війська часто запускають мало ракет протягом декількох днів поспіль, перш ніж розпочати ударні серії зі значно більшою кількістю ракет. Це робиться з метою накопичення ракет між серіями ударів, щоб потім максимізувати збитки, запускаючи кілька ракет разом із великою кількістю безпілотників для придушення української ППО.

Відео дня

Також аналітики вказують, що російські війська, ймовірно, накопичували ударні безпілотники великої дальності для тривалої серії ударів по Україні в обраний ними момент.

"Росія планувала запускати ударні серії з понад 1000 БПЛА по Україні до осені 2025 року, і серія ударів 23-24 березня – це найближчий до цієї мети крок російських військ", – зазначається у звіті.

Крім того, Росія також здійснює великі атаки таким чином, щоб вони збігалися з днями до і після двосторонніх та тристоронніх мирних переговорів, і ця остання атака була запущена в дні після американо-українських переговорів 21 і 22 березня у Флориді.

"Все більш масштабні та різноманітні удари Росії продовжують підкреслювати критичну важливість західної допомоги у зміцненні можливостей ППО України – як американськими ракетами Patriot, які здатні ефективно протистояти російським балістичним ракетам, так і іншими засобами ППО, створюючи цілісний, добре оснащений протиповітряний парасольку", – зазначають аналітики.

При цьому вони попереджають, що Росія прагне скористатися глобальним дефіцитом перехоплювачів Patriot і поточною війною на Близькому Сході, щоб ескалувати ударну кампанію проти України.

Удар РФ по Україні

У вівторок, 24 березня, з 09:00 до 18:00, за попередніми даними, росіяни застосували 556 ударних БПЛА по Україні. А якщо врахувати нічну атаку з 18:00 23 березня до 18:00 24 березня, тобто умовну добу, то ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників різних типів. Дрони завдали ударів по Львову, Тернополю, Івано-Франківську, Вінниці.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що географія російського удару цього разу дуже широка. Відомо про понад 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей. Є також і загиблі.

Вас також можуть зацікавити новини: