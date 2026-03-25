Удар по заводу 'Авіастар' в Росії: на супутникових знімках показали наслідки

16 березня Сили оборони завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ.

Внаслідок удару українських безпілотників по авіазаводу "Авіастар" у російському місті Ульяновськ пошкоджено цех збирання літаків. Про це повідомили аналітики проєкту Dnipro Osint, проаналізувавши супутникові знімки.

"На супутникових знімках зафіксовано влучання в цех збірки літаків", - зазначили аналітики.

Удари по російським авіазаводам

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Сили оборони завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у районі міста Ульяновськ. Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації (структура "Ростех") та забезпечує виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

В Генштабі ЗСУ інформували, що уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня.

Аналогічним чином було вражено об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса Новгородської області РФ. Зазначається, що цей завод спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації Іл-76 та Л-410.

