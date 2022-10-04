Влада України не раз вказувала, що в обмін на постачання таких ракет готова відмовитися від їх застосування по цілях на території РФ.

Влада України запропонувала США погоджувати з ними цілі ударів у разі отримання від американської сторони ракета більшої дальності.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в уряді США.

Мова насамперед йде про ракети ATACMS, які можуть бути запущені з уже наявних в України ракетних комплексів HIMARS. На відміну від звичайних ракет для цих систем, дальність польоту яких становить близько 70 км, керовані ракети ATACMS можуть долати відстань до 300 км.

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Влада України не раз вказувала, що в обмін на постачання таких ракет готова відмовитися від їх застосування по цілях на території Росії – не уточнюючи, чи включені в їх число цілі в окупованих регіонах, включаючи Крим. Тепер же, за даними CNN, Київ наполягає на необхідності знищення складів боєприпасів в тому числі і на півострові.

Щоб розвіяти побоювання США в тому, що удари, можливо, будуть нанесені по цілях в Росії, українські військові готові погоджувати кожну ціль для ударів ракетами більшої дальності з американською стороною.

Офіційний представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі в розмові з CNN зазначив, що не готовий коментувати гіпотетичні ситуації і спекулювати з приводу можливих відповідей на них. Відповідаючи на питання, чи підтримає Білий дім українські військові акції на території окупованих Росією територій, Кірбі зазначив, що можливі атаки на ці території будуть розцінюватися як атаки на Росію.

Що таке ATACMS

MGM - 140 ATACMS- тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі.

Ракети призначені для ураження точкових цілей противника. Це можуть бути командні пункти, пускові установки ракет, об'єкти ППО, вузли зв'язку, склади боєприпасів.

Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах і в будь-який час доби.

ATACMS для України: деталі

Інформація про можливу передачу Україні ракет ATACMS з'явилася через деякий час після офіційної передачі Києву РСЗВ HIMARS.

Раніше Білий Дім і Пентагон заперечували передачу ATACMS, однак і не виключали можливість, що в майбутньому вони будуть поставлені.

Разом з тим американські чиновники постійно акцентують на ефективному використанні ЗСУ переданих установок. Зараз всі системи працюють на полі бою. 28 вересня США заявили про фінансування виробництва для ЗСУ ще 18 таких РСЗВ. В результаті загальна кількість американських систем досягне більше 30 одиниць.

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