Підтверджено знищення щонайменше 4 окупантів, ще 5 було поранено.

Українські прикордонники з бригади "Гарт" уразили транспортні засоби, антени зв’язку, гаубицю Д-20 та укриття особового складу російських окупантів на Вовчанському напрямку. Про це повідомляється у Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

У ДПСУ показали відповідне відео.

За даними прикордонників, підтверджено знищення щонайменше 4 окупантів, ще 5 було поранено.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко розповів про тактику росіян на Харківщині. За його словами, ворог рухається і по посадках, і по лісопосадках.

Як сказав військовий, окупанти застосовує тактику комбінованих атак. Зокрема, це використання легкоброньованої та броньованої техніки для оперативного та швидкого прориву бойових порядків, закидання штурмової піхоти на передню лінію та поетапне піше накопичення.

Також УНІАН повідомляв, що, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський, нині Сили оборони стримують один із найпотужніших наступів росіян.

За словами військового, бойові дії вимагають постійного оновлення ресурсів.

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