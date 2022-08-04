Техніку намагалися заховати в лісі.

Бійці 112-ї бригади територіальної оборони міста Києва разом з артилеристами 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка знищили спеціальну техніку ворога. Мова про самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит".

Про влучання в ціль повідомили в прес-центрі 112-ї бригади на офіційній сторінці на Facebook.

"Воїни 112 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ в Харківській області серед лісових заростей вистежили і спільно з артилеристами 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77. Рідкісний трофей. Ювелірна робота", — повідомили представники підрозділу.

На відео нижче показується, як бійці 112-ї бригади виявили техніку за допомогою розвідувального безпілотника. Вони передали координати УР-77 артилеристам, які здійснили точний удар. Попадання зафіксовано в ролику.

Довідка від УНІАН: УР-77 "Метеорит" створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика". Її призначення — створювати проходи в мінних полях шириною шість метрів. Боєкомплект машини складається з двох подовжених зарядів з твердопаливними буксирними ракетами. Разом вони дозволяють створити два проходи довжиною до 90 метрів.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 83 одиниці спеціальної техніки.

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