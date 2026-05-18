Бійці ГУР зачистили Степногірськ і показали ексклюзивні кадри

Техніку, на якій групи ГУР заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий FPV-"ждун", але був знищений.

Степногірськ на Запоріжжі наразі під контролем Сил оборони - воїни спецпідрозділу ГУР Міноборони продовжують зачистку міста. Про це заявили у Головному управлінні розвідники Міністерства оборони України та оприлюднили ексклюзивні кадри інтенсивної бойової роботи штурмовиків спецпідрозділу ГУР "Артан", що діє у Степногірську на Запорізькому фронті.

"Під час операції, що відбулася у щільній координації із суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій з метою витіснити російських окупантів з міста та стабілізувати ситуацію у населеному пункті", - йдеться у повідомленні.

Розвідники розповіли, що техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий FPV-"ждун", але був знищений.

У результаті боїв у складних міських умовах сили російських окупантів вибиті з укріплених позицій, ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України, наголошують у ГУР. Командир "Артану" Віктор Торкотюк розповів:

"Штурмові дії проводилися злагоджено, з використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність "сюрпризів" та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім - готові до цього".

Війна в Україні - що зі Степногірськом

Як писав УНІАН, командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ігор Бурдейний вважає, що російські окупанти ймовірно відмовляються від наступу на Степногірськ Запорізької області.

За словами військового, місто під контролем Сил оборони України. Водночас противник намагається показати свою присутність на даному напрямку, завдаючи ударів артилерією, застосовуючи FPV-дрони. Але фізична присутність противника у насаленому пункті фактично відсутня. Ворог на цьому напрямку зазнав серйозних втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: