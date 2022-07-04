Перетнуто нову психологічну позначку - 36 тисяч.

Українські військові ліквідували понад 36 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, з 24 лютого втрати ворога становлять близько 36200 осіб, зокрема 230 окупантів знищено за останню добу.

Крім того, противник втратив:

танків ‒ 1589 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) одиниці;

артилерійських систем – 804 (+3) одиниці;

РСЗВ ‒ 246 одиниць;

засоби ППО ‒ 105 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 658 (+4) одиниць;

крилаті ракети ‒ 144 одиниці.

кораблі/катери ‒ 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2629 (+11) одиниць;

спеціальна техніка ‒ 65 (+1) одиниць.

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках Дані уточнюються", - наголосили в Генштабі.

Як писав УНІАН, за оцінкою керівника розвідки Кирила Буданова, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.

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