Українські військові ліквідували понад 36 тисяч російських окупантів.
Про це повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, з 24 лютого втрати ворога становлять близько 36200 осіб, зокрема 230 окупантів знищено за останню добу.
Крім того, противник втратив:
- танків ‒ 1589 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) одиниці;
- артилерійських систем – 804 (+3) одиниці;
- РСЗВ ‒ 246 одиниць;
- засоби ППО ‒ 105 одиниць;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 187 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 658 (+4) одиниць;
- крилаті ракети ‒ 144 одиниці.
- кораблі/катери ‒ 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2629 (+11) одиниць;
- спеціальна техніка ‒ 65 (+1) одиниць.
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках Дані уточнюються", - наголосили в Генштабі.
Як писав УНІАН, за оцінкою керівника розвідки Кирила Буданова, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.