Українські захисники відправили до пекла більше 200 окупантів за добу / facebook.com/kommander.nord

Українські військові ліквідували понад 36 тисяч російських окупантів

Про це повідомляється у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, з 24 лютого втрати ворога становлять близько 36200 осіб, зокрема 230 окупантів знищено за останню добу. 

Крім того, противник втратив:

  • танків ‒ 1589 (+5) одиниць; 
  • бойових броньованих машин ‒ 3754 (+10) одиниці; 
  • артилерійських систем – 804 (+3) одиниці;
  • РСЗВ ‒ 246 одиниць; 
  • засоби ППО ‒ 105 одиниць; 
  • літаків – 217 одиниць;
  • гелікоптерів – 187 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 658 (+4) одиниць;
  • крилаті ракети ‒ 144 одиниці.
  • кораблі/катери ‒ 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2629 (+11) одиниць;
  • спеціальна техніка ‒ 65 (+1) одиниць.

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках Дані уточнюються", - наголосили в Генштабі.

Як писав УНІАН, за оцінкою керівника розвідки Кирила Буданова, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.

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