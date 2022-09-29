У місті пошкоджено будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення лікарні та "Укртелекому".

Унаслідок ранкового обстрілу російськими окупантами Краматорська поранено 11 людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Одинадцять поранених цивільних - такі наслідки обстрілу російськими окупантами Краматорська. Росіяни завдали ударів по місту близько 9-ї ранку", - зазначив він. Відео дня

Голова ОВА додав, що унаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю колишнього інтернату, багатоповерхівки, дорожнє покриття, приміщення другої міської лікарні та "Укртелекому" - там вибито практично всі вікна.

Кириленко додав, що цивільним небезпечно залишатися на території області, а тому закликав евакуюватися.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу у Донецькій області внаслідок обстрілів загинуло шестеро мирних жителів, вночі - одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на сході й півдні країни. За оцінками західних експертів, захисники мають намір оточити російські війська в Лимані. Українські бійці активно працюють над цим на захід, північ і північний схід від населеного пункту.

Протягом 26 та 27 вересня ЗСУ взяли під контроль кілька сіл на північний захід та північ від Лиману.

У ході контрнаступу у перші ж тижні наступальної операції на північному сході Збройним силам України вдалося деокупувати майже всі захоплені противником райони Харківської області.

Разом з тим ворог продовжує зосереджувати зусилля над захопленням Донецької області.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Російське командування активно поповнює розбиті підрозділи нещодавно мобілізованими, які, за даними Генштабу, не пройшли належної підготовки.

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