В оборонному відомстві звернули увагу, що деякі дописувачі соцмереж пишуть про деталі планування військових операцій та прийняття рішень.

В Міністерстві оборони України заявляють, що готові реагувати в разі витоку державної таємниці у публічний простір.

Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у соціальній мережі Facebook.

"За посадою, лише обмежене коло осіб має доступ до державної таємниці найвищого ступеню секретності. Звісно, я в межах повноважень знаю хто яку операцію на сході чи півдні планував, хто був проти чого і хто за. Але бачу, що деякі дописувачі соцмереж пишуть про деталі планування військових операцій та прийняття рішень так, ніби теж мають доступ і ніби в них є законний дозвіл це поширювати", - заявила Маляр.

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"Я би, звісно, звернулась до правоохоронних органів, щоб знайшли того, хто "зливає" державну таємницю. Але поки що тільки вигадки і плітки пишуть. Як було і є насправді - "лідерам думок" і телеграмканалам поки ніхто не повідомив - і це тішить. Втім, якщо станеться несанкціонований виток інформації - будемо реагувати відповідно до закону", - наголосила Маляр.

"Зараз дуже динамічний час і якась частина таємної інформації законним шляхом оперативно набуває статусу доступної та оприлюднюється. Тобто підхід у держави дуже гнучкий і орієнтований на потреби та запити суспільства", - додала вона.

"Разом з тим ви повинні чітко розуміти, що навіть коли є законні підстави поширити таємну інформацію, то довіряти можна тільки офіційним джерелам та офіційним особам, які реально мають доступ до неї, а не їм хтось щось переказав", - підкреслила заступник міністра.

Нагадаємо, що раніше у Міноборони закликали не поширювати неперевірену інформацію про успіхи ЗСУ. Говорити про те, що населений пункт "наш", можна лише коли він "зачищений та правоохоронними органами здійснено стабілізаційні заходи".

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