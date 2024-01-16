Більшість жертв серед цивільного населення та пошкоджених освітніх і медичних закладів перебували на території, контрольованій урядом.

Щонайменше 592 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні у грудні 2023 року, що на 26,5 відсотка більше підтверджених втрат серед цивільного населення порівняно з попереднім місяцем. Про це йдеться у доповіді Моніторингової місії Організації об’єднаних націй із прав людини в Україні (ММПЛУ).

Там уточнили, що кількість повідомлень про жертви серед цивільного населення, деякі з яких все ще очікують на перевірку, свідчить про те, що зростання було навіть вищим, і це порушує тенденцію до зменшення кількості жертв серед цивільного населення у 2023 році.

"Збільшення кількості жертв серед цивільного населення у грудні відбулося в основному через інтенсивні обстріли збройними силами Росії 29 і 30 грудня території України ракетами та боєприпасами. Напади з використанням цих видів зброї спричинили 34 відсотки жертв серед цивільного населення в грудні порівняно з 16 відсотками в листопаді", - уточнили в ММПЛУ.

Автори доповіді також повідомили, що більшість жертв серед цивільного населення (84 відсотки) та пошкоджених освітніх і медичних закладыв (92 відсотки) перебували на території, контрольованій українським урядом.

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