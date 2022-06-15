В Україні прирівняли права учнів і викладачів закладів професійно-технічної освіти до прав студентів і викладачів вишів.

Ще одна частина чоловічого населення України звільнена від мобілізації, що проходить в Україні. Йдеться про студентів і педагогів професійно-технічних училищ.

Річ у тому, що в Україні набув чинності закон №7272, який звільняє від призову учнів та викладачів ПТУ.

Цим документом в нашій країні прирівняли права учнів і викладачів ПТУ до прав студентів і викладачів вишів. Тобто вони отримують відтермінування від призову на військову службу.

Але слід уточнити два моменти, адже і в цій категорії є винятки:

відтермінування від мобілізації можуть отримати тільки учні денної або дуальної форми навчання;

що стосується викладачів ПТУ, то відтермінування надається тільки тим, для яких викладацька діяльність у ПТУ - основне місце роботи, а вони отримують там не менше 0,75 ставки.

Раніше у Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що практика вручення повісток на блокпостах або в інших людних місцях не суперечить законодавству.

УНІАН розповідав, що існують категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію і не підлягають призову. Хто може отримати відтермінування від призову, читайте за посиланням.

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