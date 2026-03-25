Київ збирається відбити весняний наступ Росії за допомогою нових можливостей, – Reuters

Росія має достатньо сил, щоб продовжувати наступ, але далеко просунутися вона не зможе, зазначають експерти.

За останній тиждень Росія розпочала новий весняний наступ, націлившись на "пояс фортець" у Донецькій області. Водночас Україна розраховує зупинити просування російських військ, спираючись на нещодавні тактичні успіхи та інновації на полі бою, такі як удари середньої дальності, пише Reuters.

Хоча російські сили переважають українські за чисельністю, поліпшення тактичних дій України та розвиток її можливостей щодо нанесення ударів безпілотниками можуть уповільнити просування Москви, заявив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

"У Росії, як і раніше, достатньо живої сили, щоб продовжувати наступ цього року. Наскільки далеко вони зможуть просунутися – питання відкрите", – зазначив він.

Водночас активізація бойових дій відбувається на тлі війни в Ірані, яка відвернула увагу США від посередництва у мирних переговорах і поповнила державну скарбницю Росії завдяки стрибку цін на нафту. Вона також виснажує запаси американської зенітної зброї, на яку Україна покладається для захисту своїх міст, енергетичної інфраструктури та військових об’єктів.

Битва на декількох фронтах

Як зазначив Євген Ласійчук, командувач 7-м Корпусом швидкого реагування України, будь-який наступ Росії на "пояс фортець", найімовірніше, поєднуватиме атаки навколо Покровська з облогою сусідніх Костянтинівки та Слов’янська, щоб "похитнути" кілька напрямків.

"Вони спробують прорвати наші бойові порядки, розірвати їх там, де є слабке місце, а потім використати це", – сказав він.

Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії, заявив минулого тижня, що наступ Москви "ведеться у всіх напрямках" і спрямований на міста Слов'янськ, Краматорськ та Костянтинівку.

Еміль Кастехельмі з Black Bird Group, фінської аналітичної групи з питань безпеки та розвідки, заявив, що під час атак на півночі Донецької області було задіяно значну кількість бронетехніки. Це свідчить про те, що Росія прагне прорвати лінію фронту та пришвидшити темпи просування, додав він.

"Загалом, це не увінчалося успіхом", – сказав Кастехельмі, додавши, що домінування безпілотників на полі бою нейтралізувало просування бронетехніки:

"Росія, ймовірно, продовжить просуватися на кілька сотень квадратних кілометрів на місяць, але я не бачу, щоб загальна динаміка змінилася".

Водночас у Запорізькій області російські війська повільно просуваються низовинами приблизно за 70 км на схід від обласного центру. Там на Київ чекає непросте завдання оборони великих відкритих просторів, на відміну від густонаселених міст сходу.

"Запоріжжя – це степ… де немає географічних перешкод, які могли б завадити просуванню противника або дозволити нам легко сховатися", – сказав Олег Ширяєв, командир 225-го окремого штурмового полку.

Скромні успіхи та удари середньої дальності

Просування українських військ на полі бою минулого місяця, яке, за заявою уряду, склало близько 400 кв. км, було скромним, але послало чіткий сигнал Росії.

Роб Лі зазначив, що контратаки України в основному здійснювалися загартованими в боях підрозділами, які завдяки використанню дронів під час наступальних операцій могли використовувати прогалини в обороні російських військ.

Тим часом українська розвідка разом із Силами безпілотних систем активізували удари на великі відстані по стратегічних російських цілях, таких як нафтосховища та нафтопереробні заводи, а також об’єкти з виробництва зброї та ракет. Україна також розширює свої можливості щодо нанесення ударів за допомогою безпілотників на середні відстані, вражаючи особовий склад і, що особливо важливо, логістику на відстані 50 км і більше.

"Неважливо, склад боєприпасів чи продовольчий склад – і те, і інше є критично важливою ціллю, – сказав Ласійчук. – Солдат не буде воювати без їжі".

Наступ РФ

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що наявних ресурсів росіянам вистачить для активних дій лише до кінця літнього сезону.

А тим часом у Кремлі вже завчасно готують росіян до незначних результатів наступу, повільного просування та величезних жертв.

Вас також можуть зацікавити новини: