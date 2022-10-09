Марк Фейгін допускає, що ситуація на мосту може повторитися.

Президент Російської Федерації Володимир Путін поклав відповідальність за події на Кримському мосту на Федеральну службу безпеки. У зв'язку з цим можливі чистки в регіональних управліннях служби.

Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, не виключені нові "прильоти" на міст.

"У Росії спецслужби перекидають відповідальність за вибух на Кримському мосту один на одного. З апаратної точки зору, це вина ФСБ, тому що вони відповідають за охорону, за проїзд по мосту. Я думаю, що зараз кожен намагається знайти винуватого. Якщо це зробила Україна, то це не означає, що ситуація не повториться, тому Путін і прийняв рішення про посилення охорони мосту", - зазначив Фейгін.

Крім того, він вважає, що варто очікувати кадрових чисток у ФСБ, але це нічого не змінить.

"Будуть якісь кадрові рішення по Краснодарському та Кримському ФСБ, тому що вони не догледіли, але в цілому це нічого не вирішить. Завтра може прилетіти Harpoon по свіжому дорожньому покриттю, яке, як виявилося, через поверхневий вибух підлетіло, як картонна конструкція. Таким чином, проведено тест на міцність цього мосту і його результати не на користь мосту й тих, хто його будував", - підсумував правозахисник.

Вибух на Кримському мосту - що відомо

8 жовтня на Кримському мосту прогримів вибух. Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту через вибухом вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, по якій їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибелі в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту була спецоперацією СБУ. Офіційно в Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського моста ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

При цьому глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту по Кримському мосту буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

9 жовтня президент Росії Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту спецслужби України. Також він назвав підрив мосту "терактом".

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