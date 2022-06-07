Однак контакти сторін доречні для обговорення поточних питань, зокрема гуманітарних та продовольчих.

Російський диктатор Володимир Путін поки не готовий до предметних переговорів щодо миру, але контакт сторін повинен бути для розуміння того, на що готова піти РФ в Україні.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

На думку експерта, ініціатива президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо тристоронньої телефонної розмови із Зеленським та Путіним досить доречна.

"У принципі ці переговори могли би бути доречними з позиції, по-перше, виміру температури хворого, тобто визначення, на що готовий піти Путін. По-друге, домовитися про якісь речі, пов'язані з гуманітарними коридорами або з тими самими поставками продовольства. Тобто із поточними питаннями, але не з політичними. Путін не готовий вести переговори про якісь поступки. Він не готовий програвати. І з цього погляду наша дипломатія має проявити сильну позицію, в яку у свій час з нами грала Росія", - зазначив Сингуровський.

Він нагадав, що Росія свого часу блокувала реанімування перемовин у "нормандському" форматі, заявляючи, що "не бачить сенсу та змісту в цих переговорах".

"Так само зараз можемо сказати і ми. Хлопці, ви хочете заморозити конфлікт? Про це ми не будемо домовлятися. Тут немає предмета переговорів. Потрібно тримати марку. Якщо наші Збройні сили завойовують якісь переговорні позиції, їх треба витримувати", - додав експерт.

За його словами, російський диктатор буде змушений сісти за стіл переговорів під тиском успіхів ЗСУ.

"Коли наші перемоги будуть відчутнішими, коли ми вийдемо на наші кордони до 2011 року, до Харківських угод, до Криму без Чорноморського флоту. Коли це буде, тоді Путін сам попросить переговори. Йому залишаться лише два варіанти: або застосовувати ядерну зброю, або просити переговори", - зазначив він.

Як писав УНІАН, раніше президент Туреччини Ердоган запропонував українському і російському колегам Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну провести спільні телефонні переговори-конференцію,

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що українська сторона готова розглянути такий формат переговорів, якщо на нього погодиться Росія. Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив лише двосторонню розмову Путіна та Ердогана.

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