Керівники Пентагону безуспішно намагалися зв'язатися з Росією.

У Пентагоні вважають, що розглядати відхід військ РФ від Києва як ознаку деескалації, "занадто рано".

Про це сказав прес-секретар Пентагону Джон Кірбі в ефірі MSNBC.

Він також сказав, що керівники Пентагону безуспішно намагалися зв'язатися з Росією.

"Ми зробили численні спроби зв'язатися з нашими колегами в російських збройних силах, тому що вважаємо, що саме зараз найважливіший час для такого роду спілкування. Але росіяни не відповіли", - заявив він.

Також там заявили, що президент РФ Володимир Путін не був повністю поінформований своїм Міноборони про кожен крок в ході російського вторгнення в Україну.

США помітили, що Росія стала "набагато активнішою" в регіоні Донбасу в останні кілька днів.

Спікер Пентагону Джон Кірбі повідомив, що на Донбасі зараз знаходиться орієнтовно тисяча "вагнерівців", у яких є досвід ведення бойових дій там.

Відведення військ РФ у київському та чернігівському напрямках: що відомо

29 березня стало відомо, що Російська Федерація відводить окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей і відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

Раніше помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито скорочення контингенту на Київському та Чернігівському напрямках. Перед тим в Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

США також фіксували, що російські сили почали відведення від околиць біля Києва і зосереджуються на позиціях на півдні та сході України.

Міністерство оборони США так само попередило, що нинішнє нібито відведення частини військ Росії з київського і чернігівського напрямків може свідчити про перегрупування ворожих сил для завдавання нового удару.

Попри це, міністерство оборони РФ і представники російської делегації в Стамбулі стверджують, що відведення російських військ на Київщині і Чернігівщині нібито пов'язано з прогресом на переговорах між Україною і РФ.