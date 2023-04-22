Глава РФ просто дечого боїться, вважає радник ОП.

Російський диктатор Володимир Путін їздив на тимчасово окуповану частину України, щоб запобігти можливій змові.

Лідер росіян підсвідомо відчуває напругу, яка наростає в його оточенні, розповів радник Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк російській журналістці Юлії Латиніній.

"А власне з ким він зустрівся для мене більш важливо - представники армійської еліти, з якими він зустрівся - це пан Теплинський (командувач ВДВ генерал Михайло Теплинський - Ред.), який перебуває періодично в конфлікті з дуетом Шойгу-Герасимов (міністр оборони РФ Сергій Шойгу, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов - Ред.) і Лапін (начальник Головного штабу Сухопутних військ Александ Лапін - Ред.), так, який є, скажімо так, цікавим суб'єктом для панів Пригожина (ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин - Ред.) і Кадирова (лідер Чечні Рамзан Кадиров - Ред.)", - зазначив він.

На думку Подоляка, глава РФ "просто боїться, знаєте, підсвідомо відчуває ось це наростаюче напруження в його оточенні, в його елітах". "І для того, щоб вони між собою продовжували якось буцатися... і не отримали можливість про щось змовитися стососно суб'єкта Путіна, ну, напевно, він намагається підтримувати ось ці ось конфліктні рівновіддалені відносини між усіма", - сказав Подоляк.

Війна РФ проти України - що треба знати зараз

Раніше Михайло Подоляк заявив, що в РФ еліти - заручники абсолютно необдуманої стратегії Володимира Путіна. Крім того, він спрогнозував, що в країні змови будуть "безсумнівно".

Російські пропагандисти стверджували, що 18 квітня Володимир Путін відвідав захоплені території Херсонської та Луганської областей України. Сам російський диктатор заявив, що головною метою його "вояжу" були зустрічі з військовими.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що на тимчасово окуповані землі нашої країни їздив один з двійників Путіна.

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