Російське командування плювати хотіло на думку своїх солдат, зазначили у ГУР Міноборони.

Небажання воювати в лавах російських окупантів зростає, але у РФ не рахуються з думкою солдатів.

Такою думкою під час інформаційного телемарафону поділився представник прес-служби ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

"Кількість перехоплень, які свідчать про панічні настрої, про небажання воювати серед лав окупантів дуже зросла. Але це мало б значення, якби ми мали б справу з якоюсь армією цивілізованої країни, де життя і думка солдат чогось варті. В Російській Федерації це зовсім не так, і на думку власних солдат російське командування плювати хотіло", - розповів він.

Юсов підкреслив, що ці панічні настрої вплинули на наземну активність окупантів. Кількість операцій стала меншою.

"Рашисти не хочуть гинути, не хочуть воювати. Попри те, що на сході ця активність зберігається, то на півдні бачимо іншу картину. Загальна тональність перехоплень окупантів дуже відрізняється від тієї, яка була на початку війни", - додав він.

Раніше радник очільника Міністерства закордонних справ Вадим Денисенко повідомив, що супротивники в Україні більше не здатні воювати на широких фронтах.

Вас також можуть зацікавити новини: