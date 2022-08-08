Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного.

Українські війська відбили штурми російських окупантів у напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем'яч і Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Манухівка, Нові Вирки і Павлівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами.

На Харківському напрямку підрозділи ворога застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагаються стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої противником території. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка.

Окупанти також завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також задіяли безпілотники для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.

На Слов'янському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження з артилерії поблизу Великої Комишувахи, Дмитрівки, Вірнопілля, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Микільського; завдали авіаційного удару біля Залимана.

"Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного", - констатували у Генштабі.

На Донецькому напрямку ворог, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення, намагається завдати максимальних втрат підрозділам українських військ та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Верхньокам'янського та Стародубівки. Завдав авіаударів біля Григорівки та Івано-Дар'ївки.

"На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини. Завдав авіаційних ударів в районах Бахмута, Соледара і Кодеми. Ворожі штурми в напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема наші воїни відбили", - повідомили у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктах Миколаїв, Таврійське, Лимани, Олександрівка, Котляреве, Новомиколаївка, Новогреднєве, Киселівка, Кобзарці, Квітневе, Зелений Гай, Андріївка, Іванівка, Новоолександрівка, Тополине та Потьомкине. Завдав авіаційних ударів неподалік Лозового, Ольгиного, Андріївки і Таврійського. Значну увагу зосереджують окупанти на повітряній розвідці безпілотними літальними апаратами.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання противника зосереджує основні зусилля на підтриманні дій сухопутного угруповання військ та ураженні об'єктів в глибині території України. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські війська відбили спробу наступу російських окупантів у напрямках Авдіївки та Пісків, ворог відійшов.

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