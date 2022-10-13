У місті, серед іншого, понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач.

Внаслідок нічних обстрілів Нікополя поранено чоловіка, наразі він перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"П'ять обстрілів і один поранений. Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією. Найбільше постраждав Нікополь. Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані", - повідомив він.

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Резніченко також наголосив, що у місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють.

"Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту", - додав він.

Резніченко також повідомив, що у Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Він також зауважив, що в інших районах ніч з тривогою, та без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

Обстріли Нікополя й Авдіївки - що відомо

12 жовтня голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив, що уночі російські окупанти випустили по Нікополю понад 100 снарядів. Тяжкі поранення дістали матір з дитиною.

10 жовтня окупанти скерували на Дніпропетровщину 18 ракет, 5 з них вдалося збити силам ППО. Внаслідок обстрілів четверо людей загинули і 31 поранено.

Також окупанти завдали удару по центральному ринку в Авдіївці Донецької області, внаслідок чого сім осіб загинули й вісім зазнали поранень.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що розвідка, спеціальні служби та правоохоронні органи з'ясовують деталі щодо ударів російських окупантів по Нікополю та Авдіївці.

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