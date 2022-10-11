Джеремі Флемінг заявив, що одним із завдань GCHQ є відстеження дій РФ щодо ядерної зброї.

Розвідка Великобританії не бачить ознак підготовки Росії до застосування тактичного ядерної зброї в Україні або на її кордонах. Експерти нагадали, що для підготовки такого виду зброї необхідний час.

Про це пише The Guardian

Глава GCHQ Джеремі Флемінг заявив, що одним із завдань агентства є відстеження підготовки Кремлем до застосування тактичної зброї.

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"Те, як російська військова машина і президент Путін ведуть цю війну, залишається в рамках тієї доктрини, яку ми розуміємо для їх застосування, в тому числі для ядерної зброї", - зазначив Флемінг.

При цьому він запевнив, що немає ніяких ознак того, що Росія займається технічною підготовкою до застосування тактичної ядерної зброї. Даний вид зброї збирається шляхом сполучення ядерної боєголовки зі звичайною ракетою меншої дальності. За словами експертів, що для вивезення таких боєголовок зі сховища потрібен час.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

На тлі невдач россйкой армії президент РФ Володимир Путін заявив, що "щодо Росії ведеться ядерний шантаж". Він пригрозив, що в разі погроз для територіальної цілісності Москва "використовує всі наявні засоби". Український президент Володимир Зеленський вважає, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна і також не вважає, що це блеф.

В українській розвідці оцінюють загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України як "дуже високу". Заступник голови ГУР Міноборони Вадим Скібіцький також зазначав, що Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

Радник глави МВС Вадим Денисенко попередив, що наступні місяць-півтора українці повинні бути готові до психологічних війн і постійних загроз ядерним ударом з боку РФ.

Країни Заходу відреагували на погрози РФ, пригрозивши країні серйозними наслідками у разі застосування ядерної зброї. А генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зазначає, що ядерні погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна не зупинять Альянс від підтримки України у звільненні її територій.

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