Юрій Ігнат зазначив, що по одній цілі іноді доводиться стріляти двічі.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як українським бійцям вдається збивати сучасні російські крилаті ракети. Він зазначив, що іноді доводиться випускати по два снаряди по одній цілі.

"Зазвичай по повітряній цілі випускається дві зенітні ракети, щоб було більше шансів її знищити. Противник запускає по Україні новітні ракети - Х-101 випускалася рік-два тому... Знаходили уламки, де ракети 2019-20 року випуску, а по ній летить ракета 70-го року випуску (зенітна ракета українського С-300 або Бук)", - зазначив військовий в ході брифінгу 21 листопада.

При цьому він вказав, що рішення приймають командири на місцях.

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Ракетний удар по Україні 15 листопада - що відомо

15 листопада Російська Федерація здійснила масивний удар по критичній інфраструктурі України. У західній частині нашої країни збили не менше 15 російських ракет. Таким чином, ППО України могла використовувати близько 30 ракет.

Зазначається, що того дня російські окупанти запустили по Україні 96 крилатих ракет, а також безпілотники. При цьому системи ППО збили понад 70 ракет і частину дронів.

В результаті ракетного удару по Україні постраждав польський населений пункт. Незважаючи на те, що влада Польщі вважає, що ракета, що впала, була випущена з української території, відповідальність за інцидент поклали на Росію.

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