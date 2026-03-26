DeepState повідомив про просування армії РФ на фронті: деталі

Російські окупаційні війська просунулися в Донецькій області.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. Зокрема, ворожа армія має просування поблизу населеного пункту Гришине.

"Ворог просунувся поблизу Гришиного, Пазено та у Різниківці", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Автори проєкту також розкрили деталі щодо просування окупантів в районі Амбарного в Харківській області.

"Туман війни та відсутність правдивого донесення про обстановку в даному районі, довгий час не давало змогу розуміти наскільки далеко противник просунувся по лінії Амбарне-Опитне. Лише зараз вдалося встановити масштаб просування, якому вже більше трьох місяців. З того часу відбулася заміна підрозділу і ситуація була стабілізована", – сказано в заяві.

Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило, що українські захисники з лав 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ взяли під повний контроль населений пункт Березове в Дніпропетровській області.

Тим часом у 28 бригаді ім. Лицарів Зимового походу заявили про відбиття ворожого штурму під Костянтинівкою Донецької області. Окупанти хотіли здійснити атаку з чотирьох напрямків, але їхні плани провалилися.

