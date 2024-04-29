Водночас він не вірить, що українські захисники зможуть перемогти росіян до 2025 або навіть 2026 року, незважаючи на приплив підтримки.

Поразка України у війні з Росією обійдеться Заходу в трильйони доларів, оскільки призведе до нової холодної війни, попередив колишній міністр збройних сил Британії Джеймс Гіппі.

Як пише The Telegraph, Гіппі заявив, що "знадобляться додаткові пакети допомоги, подібні до тих, які було презентовано цього тижня", щоб Україна виграла битву за "безпеку в усьому європейсько-атлантичному регіоні".

"Патова ситуація або, не дай бог, поразка України обіцяє нову холодну війну, яка триватиме десятиліття і коштуватиме ще трильйони доларів".

При цьому Гіппі не вірить, що українські захисники зможуть перемогти росіян до 2025 або навіть 2026 року, незважаючи на приплив підтримки.

За його словами, пакет допомоги від США не зможе "негайно змінити баланс, дозволяючи українцям перейти до фінального наступу, що принесе швидку та повну перемогу".

"Я очікую, що завдяки цьому величезному припливу підтримки з боку Заходу ми побачимо стабілізацію ліній фронту, і, хоча бойові дії будуть запеклими, я не очікую, що цього року буде звільнено значні обсяги територій", - додав він.

За його словами, українські бригади необхідно навчити "складного маневру, який синхронізує їхній рух з артилерійським вогнем, підтримкою з повітря і всім іншим, що може бути кинуто на росіян".

Війна в Україні - прогнози

Раніше глава JPMorgan (найбільший за розмірами активів банківський холдинг США - УНІАН) Джеймі Даймон заявив, що перемога Росії в Україні може ввергнути світ у безлад, змінити світову економіку, спровокувати поширення ядерної зброї та інші конфлікти.

Німецький військовий експерт Карло Масала поділився похмурим сценарієм результату війни в Україні з наслідками для європейської демократії та безпеки. За його словами, Путін переконаний, що США та Європа не захочуть або не зможуть надати Україні достатньої довгострокової підтримки та, як зазначив експерт, правитель РФ "може мати рацію".

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