Зокрема, це Покровський, а також Харківський з Сумським напрямки.

Російські загарбники найбільше зосереджуватимуть увагу для наступу влітку на двох напрямках. На ці напрямки в окупантів спрямована логістика. Про це військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний сказав в ефірі Радіо NV.

"Бої складні ведуться як на Сумському, так і на Харківському напрямках. При чому, на Сумському вони ще важчі, ніж на Харківському, тому що ворог там вже зосередив приблизно 60 тисяч особового складу. Але, ані зайти в Сумську область, ані просунутись далі у Харківській області без знищення наших плацдармів, які є в Курській та Бєлгородській області - це практично нереально. Вони їх не можуть просто у себе за спиною залишити, бо це для них буде величезна проблема", - сказав Нарожний.

Крім того, він зауважив, що всі ці ділянки мають ліси, а це, з одного боку, спрощує ситуацію для Сил оборони України, бо вони можуть приховувати техніку і особовий склад. Водночас, з іншого боку, це також і ускладнює ситуацію, бо ворог може доволі просто пересуватися по лісосмугах. Більше 90% атак від ворога у таких обставинах здійснюються на мотоциклах, або невеликими пішими піхотними групами.

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"Якщо глобально подивитися на ситуацію, у ворога зараз є два таких фокуси. Перший, і найбільш гарячий, це Покровськ. Другий - це Сумська і Харківська області. Чому так? Це робиться виключно з огляду на логістику. Це коли треба підвезти величезну кількість боєприпасів і особового складу, їжі, води, палива для техніки і всього іншого. Абсолютно очевидно, що підвозити з Російської Федерації або на Донбас, або в Бєлгородську/Курську область ворогу доволі просто. Там навіть арсенали доволі близько знаходяться - в кілометрах 500 від державного кордону", - додав Нарожний.

У цьому зв'язку, на думку експерта, Сумський і Харківський напрямки, за очікуваннями, будуть дуже гарячими цього літа.

Війна в Укрраїні - новини

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що оманливі розмови росіян про переговори, можливість припинення вогню та "меморандуми" про мир не варто брати до уваги, оскільки Росія не збирається зупинятись у війні проти України.

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що у загарбників є можливості і ресурси для літнього наступу. Водночас, головним завданням російської армії цього літа стане спроба захопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію на Донеччині. Наступ вестимуть одразу з трьох боків.

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