Це "дуже важливий крок" для майбутнього судового розгляду над винними у злочинах проти України та українців.

Росію потрібно виключити з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй або позбавити її права вето.

Як передає The Guardian, таку заяву зробив сер Джеффрі Найс — голова трибуналу над колишнім президентом Сербії Слободаном Мілошевичем.

"Дуже важливий крок, який необхідно зробити, — це виключити Росію з Ради безпеки, або позбавити її права вето, або будь-яким іншим способом позбавити її можливості запобігти суду над собою. Це право, тільки подумайте про це, еквівалентно тому, як якщо б Гітлеру в 1944 році дали право вето на рішення про те, кого будуть судити в Нюрнберзі в 1946 році", — сказав Найс.

Потім голова трибуналу над Мілошевичем додав: "Говорити, що існуюча система [Радбезу] трохи зламана або неповна, не означає говорити, що ми не повинні докласти всіх зусиль для її вдосконалення".

За словами Найса, потрібно також домогтися, щоб Росія передала всіх ідентифікованих або потенційних обвинувачених після закінчення війни. Далі голова трибуналу додав, що міжнародне співтовариство може бути готове піти на вищеописані кроки, адже повномасштабне вторгнення РФ в Україну потрясло весь світ і поставило його на межу ядерної катастрофи.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: