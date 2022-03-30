Загарбник зазначив, що дочекався нагоди та здався у полон українським захисникам.

Російський солдат-контрактник добровільно здався у полон українських захисникам та склав зброю. У розмові з рідними він повідомив, що росіяни вторглися в Україну, щоб вбивати мирне населення.

Відео розмови опублікувала СБУ.

Окупант боявся, що його уб’ють самі ж росіяни, тому при першій же нагоді "відстав від строю", дочекався українських військових та здався.

"Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили. Мама, ти знаєш, що тут відбувається? Наші вбивають мирних людей? Ти розумієш?", - розповів полонений своїй матері.

Загарбник розповів, що обмін полоненими відбудеться, коли Росія на нього погодиться. Поки окупанти не хочуть обмінювати полонених, а російська пропаганда бреше про ситуацію в Україні.

Росіянин розповів, що в Україні його годують та гарно з ним поводяться. На це мати відповіла, що він "просто потрапив до добрих хлопців".

"Вони всі тут добрі, мамо. Це наші тут прийшли вбивати", - відповів окупант.

Командири вбивали в голову своїм солдатам, що Україну йдуть "освобождать" від націонал-соціалістичні банд, які знищують своїх громадян.

Після вторгнення російський окупант прозрів та побачив зовсім іншу картину. Тому і вирішив втекти від своїх командирів та добровільно скласти зброю.

Нагадаємо, що російські окупанти втягують у війну українських дітей. Вони обіцяють гроші в обмін на інформацію про позиції ЗСУ.

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