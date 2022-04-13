РФ звозить на Донбас ЗРК / скриншот

Російські окупанти продовжують готуватися до наступу на Донбасі. У Луганську область загарбники завезли зенітно-ракетні комплекси.

Відео з'явилося у мережі.

Жителі Луганщини зафіксували переміщення зенітно-ракетних комплексів С-300, а також "Панцир".

На кадрах видно рух кількох таких комплексів. Конкретна локація невідома.

Наступ РФ на Донбас: що відомо

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої. Саме вони і визначать долю наступної фази війни. 

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Президентів України і Росії можуть відбутися після бойового зіткнення на Донбасі, в якому Київ налаштований на перемогу. Експерти і розвідники підтверджували, що РФ готує масштабний наступ на Донбас, а глава Луганської ОВА Сергій Гайдай закликає людей швидше евакуюватися в безпечне місце.

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Після цього Арестович заявив, що Росія вже почала наступ на Донбас, йде перший етап. Окупанти намагатимуться проводити наступ одночасно з півночі і з півдня, вважає радник глави ОП.

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