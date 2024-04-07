Дипломат висловила співчуття близьким усіх загиблих "у цьому безстрашному регіоні".

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала черговий обстріл російськими окупантами Харківської області.

Про це Брінк написала у Twitter (Х). Вона зазначила, що удар по Куп’янську Харківської області прийшовся на житловий будинок і вбив 85-річну жінку. "Другу ніч поспіль Росія обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку", – написала посол і висловила співчуття близьким усіх загиблих "у цьому безстрашному регіоні".

Удари окупантів по Харківщині

Останнім часом РФ все сильніше атакує Харків та область. Так, у ніч на 7 квітня російські окупанти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку міста Куп'янськ, внаслідок чого загинула жінка.

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Також цієї ночі відбулася атака ударними дронами по самому Харкову. Сьогодні вдень - ракетні удари. Зокрема, зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок. Відомо про поранених внаслідок ударів РФ по одному з центральних районів міста.

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російську атаку на українські міста рано вранці 31 березня. Нагадаємо, тоді окупанти хвилями запускали дрони-камікадзе, а після них пішли в хід ракети.

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