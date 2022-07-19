Водночас, загарбники безуспішно намагалися штурмувати села на Харківському, Слов’янському та Бахмутському напрямках.

На Бахмутському напрямку окупанти мають частковий успіх у штурмі в напрямку Покровського та закріплюються на південній околиці села.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Так, на Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова.

"Здійснював невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдав авіаційного удару", - розповіли у Генштабі.

Крім того, на Слов’янському напрямку ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилась невдало - окупанти з втратами відійшли.

"На Бахмутському напрямку... загарбники вели штурмові дії у напрямку Покровського, мають частковий успіх, закріплюються на південній околиці населеного пункту. Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали", - йдеться у зведенні.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня у бік Запоріжжя колонами рушили близько тисячі російських окупантів з військовою технікою.

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