Тип ворожого гелікоптера встановлюється.

Поблизу окупованої Горлівки українські військові знищили гвинтокрил російських військових.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"9 липня, опівдні поблизу Горлівки підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України збито вертоліт російських окупаційних військ. Є підтвердження про знищення цілі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тип ворожого гелікоптера встановлюється.

Як писав УНІАН, за даними Генштабу станом на 10 липня ЗСУ знищили уже 188 російських гелікоптерів.

Як заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, ворожа авіація вже протягом 2,5 місяців не заходить у зону дії протиповітряної оборони України.

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