Постраждалі та очевидці розповіли деталі та наслідки застосування хімічної зброї в Маріуполі.
Відео зі свідченнями опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в своєму Telegram-каналі.
Один з чоловіків каже, що в після хімічної атаки з'явився білий дим, а в роті утворився солодкуватий присмак. Його слова підтверджує боєць, який отримав пошкодження від хімзброї.
"Ми були на позиції, в укритті. Почули якийсь вибух, піднялися перевірити, що до чого. Піднялися, і я побачив такий туман, більше схожий на дим — не густий, більше схожий на дим. Скомандували "в укриття", і коли входили [в укриття], відчули задуху, дуже важко було дихати, практично не міг вдихнути. І відразу ж [з'явилося] запаморочення, ноги підкошуються, немов вони якісь ватяні", — розповів потерпілий захисник Маріуполя.
У ролику також присутній виступ лікаря невропатолога з військового госпіталю. За його словами, огляд солдатів показав, що були використані бойові отруйні речовини або сильнодіючі отруйні речовини. Однак провести повну верифікацію отрути не вдалося, так як в заблокованому місті немає можливості провести токсикологічний аналіз.
Нагадаємо, вчора ввечері полк "Азов" повідомив про використання хімічної зброї росіянами в Маріуполі. Отрута невідомого походження була скинута з безпілотника. В результаті атаки постраждали три українських воїна. За словами командира "Азова" Андрія Білецького, у них зафіксовані чітко виражені ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами. Зараз солдати знаходяться у відносно задовільному стані.
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