Російські строковики були помічені під час захоплення н.п. Борисівка.

Російські окупаційні війська активно задіюють солдатів строкової служби з Бєлгородської області в бойових діях на території України. Так ворог хоче створити враження масовості на полі бою в умовах значних втрат особового складу.

"Строковики були помічені під час захоплення н.п. Борисівка (Харківська область), де вони надавали підтримку підрозділам 9 мотострілецького полку. Крім участі в наступальних операціях, строковиків також часто використовують для ремонту військової техніки та обладнання оборонних позицій", – зазначає рух "АТЕШ".

Таке використання строковиків пояснюється їхніми побоюваннями перед прямою участю в боях. Саме тому їх задіюють "у більш безпечних і технічних ролях на передовій".

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Війна в Україні: важливі новини

На Харківщині тривають важкі бої. Через великий натиск російських окупаційних військ українським захисникам довелося відійти з деяких позицій. Повідомляється про бої за населений пункт Глибоке, який має стратегічне значення.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що від початку доби на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень із противником. Зазначається, що на Харківському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, здійснювала атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка Харківської області. На Авдіївському та Бахмутському напрямках українські військові відбили більш ніж по 20 атак.

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