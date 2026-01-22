РФ атакує Кривий Ріг дронами вже протягом десяти годин

Атака розпочалася вночі та триває досі.

Російська армія атакує безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині вже протягом десяти годин. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"З ночі та вранці ворог спрямовує на наше місто БпЛА", - зазначив він.

За інформацією Вілкула, внаслідок атаки частково зруйновано одноповерховий приватний будинок, пожежу, яка виникла, вже загасили. Поранення отримала жінка 70 років. Їй надано всю необхідну допомогу.

Близько 10.00 посадовець додав, що місто перебуває під атакою безпілотників вже десяту годину.

"Ми все розуміємо, всі працюємо… Над містом ще є "Шахеди", - заявив він.

Атаки на Кривий Ріг

Російські окупанти в ніч на середу, 14 січня, здійснили масовану дронову атаку по місту Кривий Ріг, внаслідок чого люди залишилися без електроенергії та опалення. Зокрема, відбулися аварійні відключення від енергопостачання понад 45 тисяч абонентів, без тепла залишилися 700 будинків.

8 січні армія РФ вдарила балістичними ракетами по багатоквартирних будинках у Кривому Розі. Повідомлялось про щонайменше десятьох постраждалих.

