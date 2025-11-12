Протягом доби військовослужбовці ВМС знищили 14 ударних БпЛА.

Російська окупаційна армія у ніч проти 12 листопада завдала дронових ударів по Одеській та Дніпропетровській областях - загинула людина, є руйнування.

Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, ворог атакував безпілотником Васильківську громаду, що на Синельниківщині.

"На жаль, загинув 47-річний чоловік... Пошкоджена інфраструктура. БпЛА агресор спрямував і на Павлоград. Виникли пожежі. Пошкоджені приватні підприємства, авто", - розповів посадовець.

Відео дня

За його словами, по Нікопольщині агресор застосував артилерію та FPV-дрон. Поцілив по райцентру і Покровській громаді. В результаті сталася пожежа у приватному будинку.

Захисники неба, додав Гайваненко, знищили в області 8 безпілотників.

Як передає кореспондент УНІАН, також росіяни майже цілодобово атакують дронами Одещину. Зокрема, 11 листопада протягом дня жителі обласного центру чули вибухи та стрілянину. За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, удень вівторка зафіксовано падіння уламків у кількох локаціях міста та Одеського району. Пошкоджено дах приватного будинку та ділянку дороги.

Вже у ніч проти 12 листопада ворог знову атакував Одещину. В Пересипському районі міста пошкодження зазнав багатоповерховий житловий будинок - сталося займання на верхніх поверхах будівлі, що перебуває на стадії будівництва. За словами Кіпера, вогонь згас самостійно.

"Інформація про загиблих чи постраждалих, на щастя, не надходила", - підкреслив очільник ОВА.

Посадовець наполегливо просить громадян не підходити до місць падіння уламків і дбати про свою безпеку.

У Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що за минулу добу військовослужбовці ВМС знищили 14 "Шахедів".

Обстріли РФ - останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада росіяни масовано атакували "Шахедами" південь Одеської області - на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, пошкоджено депо "Укрзалізниці".

Зокрема, окупанти атакували Ізмаїльський район, за даними прокуратури, через обстріл в районі пошкоджено об’єкти енергетичної та виробничої інфраструктури, у місті Ізмаїл - приватний будинок та автомобіль. Осколкові поранення отримала цивільна людина.

Водночас 8 листопада міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Росія сплановано атакувала підстанції, які забезпечують електроенергією Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. За його словами, Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі.

"Ми закликаємо до термінового скликання Ради керуючих МАГАТЕ, щоб відповісти на ці неприйнятні ризики", - додав Сибіга.

Вас також можуть зацікавити новини: