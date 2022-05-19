Російські офіцери все частіше прагнуть перекладати ключові рішення на своє начальство.

Росія останніми тижнями звільняє вищих командирів, які, як вважають, погано впорались на початкових етапах вторгнення в Україну.

Про це йдеться в даних розвідки Великобританії, опублікованих Міністерством оборони країни.

"Генерал-лейтенант Сергій Кисель, який командував елітною 1-ю гвардійською танковою армією, відсторонений від роботи за невзяття Харкова. Віце-адмірал Ігор Осипов, який командував Чорноморським флотом Росії, також, ймовірно, був відсторонений після затоплення крейсера "Москва" у квітні. Начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, залишається на посаді, але неясно, чи зберігає він довіру президента Путіна", - інформують розвідники.

Вони також зауважують, що культура приховування та пошуку цапів-відбувайлів поширена в російській військовій системі та системі безпеки.

Зрештою такий підхід призведе до того, що Росії буде важче повернути перевагу на полі бою.

"Багато чиновників, причетних до вторгнення в Україну, ймовірно, будуть все більше відволікатися на спроби уникнути особистої відповідальності за оперативні невдачі Росії. Це, ймовірно, створить додаткове навантаження на російську централізовану модель командування та контролю, оскільки офіцери все частіше прагнуть відкладати ключові рішення на своє начальство", - йдеться з повідомленні.

Як писав УНІАН, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформувало навіть про арешти командирів, які не виконали поставлені задачі в України.

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