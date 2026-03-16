Санду оголосила екологічну тривогу: що сталось з водопостачанням Молдови

Президентка Молдови Майя Санду вперше прокоментувала забруднення річки Дністер, що відбулося внаслідок обстрілів території України російськими військами. Заяву вона оприлюднили на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

"В результаті російського удару по українській Новодністровській ГЕС нафта потрапила у річку Ністру (так у Молдові називають Дністер, - ред. УНІАН), що ставить під загрозу водопостачання Молдови", – йдеться у повідомлені.

Президентка повідомила про оголошення екологічної тривоги та вживання заходів для захисту населення.

"Росія несе повну відповідальність", - підкреслила вона.

Екологічні ризики

Раніше УНІАН писав, що Дмитро Лубінець вже повідомляв - забруднення дісталося навіть до Молдови. Це називають серйозним порушенням міжнародних норм та прав людей на доступ до безпечної води, і Україна готує звернення до ООН з вимогою визнати факт катастрофи. Екологи та влада побоюються, що це може загрожувати питному водопостачанню та екосистемам обох країн, а риболовля в ураженому районі вже тимчасово заборонена.

