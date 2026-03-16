Одразу два винищувача Су-57 помітили в небі однієї з країн Північної Африки (відео)

Раніше новий літак вже помічали у повітряному просторі Алжиру.

В Мережу виклали відео польоту пари винищувачів "п'ятого покоління" Су 57Е у небі Алжиру. На це звернув увагу російський Центр аналізу стратегій та технологій.

На жаль, якість відео не дозволяє розгледіти деталі. Впізнати Су-57 можна, зокрема, по характерному свисту двигунів. Раніше літаки незвичайної форми, що пролітали над пустелею, траплялися на очі місцевим жителям поодинці.

Продаж Алжиру нових російських літаків й досі "покритий мороком".

Офіційно деталі щодо поставки Су-57 Алжиру не розкривалися, хоча в лютому 2025 року республіка підтвердила придбання літаків. У листопаді глава ОАК (Об'єднана авіабудівна корпорація) Вадим Бадеха підтвердив, що два літаки Су-57Е передані іноземному замовнику.

Експортна версія Су-57 дебютувала на авіасалоні в Чжухаї у 2024 році. Від варіанту, що стоїть на озброєнні Повітряно-космічних сил РФ, її відрізняє інший індикатор на лобовому склі, відображення інформації в британських одиницях виміру (ними користується, наприклад, Індія), написи англійською та можливість використовувати озброєння не російського виробництва.

Минулого року у Росії розповіли, скільки ще планують використовувати винищувачі Су-57. За словами начальника льотної служби авіакомпанії "Сухой" Сєргєя Богдана, їхній термін експлуатації може становити 20-30 років.

Представник компанії додав, що літак буде проходити випробування щоразу, коли для нього з’являтиметься нове озброєння.

Нагадаємо, раніше росіяни показали "начинку" свого винищувача-"невидимки" Су-57. Фото, поширене в прокремлівських Telegram-каналах, вперше продемонструвало задній внутрішній відсік для озброєння літака.

Аналітики пов’язували цей крок із наміром Москви покращити експортний імідж винищувача, який постраждав після того, як Індія відмовилася від спільної розробки на базі російського літака.

