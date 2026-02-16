Кремль визнає лише один результат на виборах в Україні, - ISW

Кремль буде використовувати людей, які голосують в Росії, щоб забезпечити масове втручання у вибори.

Росія продовжує наполягати на проведенні виборів в Україні, щоб просувати своє неправдиве твердження про нелегітимність нинішнього українського уряду. При цьому єдиним результатом, який задовольнить Кремль за підсумками таких виборів, буде створення в Києві проросійського уряду. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Так, заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін повторив спростоване твердження про "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського і заявив про можливість створення зовнішньої адміністрації в Україні під управлінням ООН.

"Пропозиція Кремля про нагляд за виборами в ООН – це спроба надати Росії, постійному члену Ради Безпеки ООН, право вето на будь-яку резолюцію, яка не створить систему управління ООН, що призведе до бажаного Росією результату – прокремлівського політичного устрою в Києві", – зазначають в ISW.

При цьому, як вказують аналітики, Кремль продовжує сигналізувати про те, що він відхилить будь-який результат виборів, який не призведе до такого проросійського уряду в Україні.

Галузін уже заявив, що Україна спробує перешкодити "громадянам України", які проживають у Росії, голосувати на майбутніх українських виборах. При цьому абсолютно незрозуміло, як Кремль буде визначати, хто є українцем для цілей голосування, з огляду на зусилля Росії з паспортизації, спрямовані на примушення українців на територіях, що перебувають під російським контролем, до відмови від українського громадянства на користь російського громадянства.

Тиск Кремля на Україну з метою проведення виборів до набрання чинності остаточної мирної угоди гарантує, що українська влада буде повністю позбавлена можливості контролювати виборчий процес на території Російської Федерації, за умови, що Кремль надасть таке право українському уряду, який він ще не контролює. Кремль, ймовірно, також має намір використовувати "українців", які голосують у Росії, щоб забезпечити масове втручання у вибори.

"Твердження Росії про те, що вибори в Україні якимось чином пов'язані з легітимністю будь-якої мирної угоди, є нещирим, оскільки Кремль чітко дав зрозуміти, що буде заперечувати легітимність будь-якого українського уряду, який не дозволить Росії контролювати його склад і політичну орієнтацію", - підкреслюють аналітики.

Вибори в Україні - новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія ініціює проведення виборів в Україні під час війни, щоб позбутися його.

За його словами, 90% українців проти виборів. Водночас він допустив проведення виборів в Україні, але тільки, якщо президент США Дональд Трамп зможе домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про 2-3 місяці перемир'я.

