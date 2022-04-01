Відбудова в Україні почнеться в усіх містах одночасно.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що при розбудові держави будуть враховувати нові виклики та досвід війни.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "UAразом", відповідаючи на найактуальніші питання щодо майбутнього держави.

За його словами, очевидно, що після закінчення воєнного стану в Україні залишиться надзвичайний стан.

"Будемо починати з розмінувань і відновлення інфраструктури. Відбудова почнеться в усіх містах одночасно. Джерела відновлення - арештовані активи РФ, іноземна допомога, фонд відбудови, над створенням якого ми працюємо зокрема з G7, а також за рахунок державного бюджету", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що розбудовувати державу будуть з урахуванням нових викликів і досвіду, які принесла війна. "На сьогодні ми почали заохочувати мерів іноземних міст кооперуватися з нашими мерами у питаннях архітектури, фінансування майбутньої розбудови", - розповів Шмигаль.

Також він прокоментував плани уряду щодо майбутньої співпраці з тими міжнародними компаніями, які попри розв'язану Росією війну проти України не припинили свою діяльність у державі-агресорі.

"З компаніями-колаборантами РФ, які вирішили не припиняти у цій країні діяльність з початком війни, будемо формувати окремі формати співпраці або припинимо співпрацю взагалі", - зазначив він.

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